Экс-советник Пентагона Макгрегор: на Западе презирают Зеленского

«Украина уже мертва, но мы будем продолжать отправлять ей миллиарды долларов ради поддержания лжи, что она жива. И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что все уже кончено и пора идти дальше», – заключил он.