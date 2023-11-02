Бронемашина миссии ООН подорвалась на мине в Мали

«Бронеавтомобиль в нашей колонне подорвался на самодельном взрывном устройстве по пути в Гао (город на северо-востоке центральной части Мали — «Газета.Ru»). Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао», — говорится в сообщении.