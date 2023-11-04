В Белом доме дали обещание насчет конфликта на Ближнем Востоке

США пойдут на любые меры, чтобы пресечь разрастание палестино-израильского конфликта. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в ходе спецбрифинга, комментируя принимаемые Вашингтоном меры по сдерживанию конфликта между Израилем и Палестиной, передает РИА Новости.

По словам чиновника, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что работа по сдерживанию разрастания данного конфликта была главным приоритетом Белого дома.

«Эта позиция остается неизменной. Мы готовы ко всему, что может произойти», — цитирует агентство представителя американской администрации.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны». Жертвами двух ударов ЦАХАЛ по Джабалии стали 195 палестинцев. Как сообщает Reuters, более 120 человек остаются пропавшими без вести, свыше 700 человек получили ранения.