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В сенате США выступили за переговоры между Москвой и Киевом

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Настало хорошее время для начала переговоров между властями России и Украины, сообщает Fox Business со ссылкой на сенатора-республиканца от Алабамы Томми Табервилля.

По его словам, конфликт вокруг бывшей советской республики очень дорого обходится налогоплательщикам США, а потому «необходимо разобраться» с ним, так как «уже сложилась патовая ситуация».

Законодатель также поддерживает защиту национальной безопасности самих Соединенных Штатов, предупредив, что конфликт в Израиле может стать предвестником нападений в Америке.

ЕС намерен сократить импорт газа из России до 40-45 млрд куб. м

Страны европейского союза намерены сократить импорт российского природного газа до 40-45 млрд куб. м в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа США по итогам очередного заседания целевой рабочей группы США - ЕС по энергетической безопасности.

В документе указывается, что Евросоюз значительно сократил свою зависимость от ископаемого топлива России, в том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и сокращения импорта природного газа с 155 млрд куб. м в 2021 году до примерно 80 млрд куб. м в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд куб. м в 2023 году.

Отмечается, что США в настоящее время являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.

Небензя прокомментировал наземную операцию Израиля

Совет Безопасности ООН не имеет права давать Иерусалиму карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление российского постпред при организации Василия Небензи.

По его словам, цель США состоит не только в том, «чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики». Вашингтон попытается «подтянуть Совет безопасности к легитимизации наземной операции Израиля в Газе».

Однако карт-бланш на проведение наземной операции он давать не имеет права, считает дипломат.

Штаты подорвали ракету над Тихим океаном

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили об уничтожении американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III над Тихим океаном, сообщает «Свободная пресса».

Это произошло из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг. Устанавливать причины аварийного запуска ракеты будет комиссия из разных ведомств.

Minuteman III — ракета 70-х годов, до сих пор стоящая на вооружении страны. Их запускают без ядерных боеголовок, чтобы проверить состояние двигателей и аппаратуры устаревшей ракетной техники.

МИД России: Украина обстрелами ЗАЭС опасно играет с ядерным огнём

Украинская армия обстрелами ЗАЭС опасно играет с ядерным огнём, сообщает RT со ссылкой на заявление директора второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексея Полищука.

По его словам, Украина не соблюдает принципы МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности в условиях вооружённого конфликта.