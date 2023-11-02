The Times: возможная эскалация вокруг Тайваня добьет президентство Байдена

В условиях, когда США , постоянно сталкиваясь с конфликтами на Украине и в Ближнем Востоке, находятся на грани своих возможностей, возникает опасение, что потенциальная эскалация в отношении Тайваня может погубить президенство Джо Байдена , такое мнение выразили авторы британской газеты The Times.

Как отмечает издание, нападение ХАМАС на Израиль стало "ловушкой" для американской дипломатии, и решение разморозить иранские активы на шесть миллиардов долларов до сих пор "дезориентирует союзников" Вашингтона.

По мнению авторов материала, Америка "частично" сталкивается с проблемой того, что, будучи сверхдержавой, она уже действует "на грани своих возможностей": ситуация в мире стала намного более сложной, и роль США все чаще подвергается испытаниям. Белый дом рассчитывал, что визит Байдена в Израиль в середине октября будет являться подтверждением лидерства Соединенных Штатов. Однако из-за удара по больнице в Газе саммит с участием Байдена, лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии был отменен.