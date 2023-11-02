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NYT: cтуденты ушли с лекции Клинтон, протестуя против обвинений в антисемитизме

Студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся в антисемитизме. Об этом пишет The New York Times.

NYT: cтуденты ушли с лекции Клинтон из-за обвинений в антисемитизме
© globallookpress.com

«Не прослушав даже половину лекции, около 30 студентов встали, собрав свои компьютеры и рюкзаки», — говорится в материале.

Отмечается, что ранее некоторые студенты университета подписали заявление, согласно которому ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта безоговорочно лежит на Израиле.

Позже, по данным газеты, на грузовике у университетского кампуса были показаны фотографии студентов с подписью «главные антисемиты Колумбийского университета».

Сообщается, что во время лекции Клинтон в холле здания проходил протест, к которому и присоединились ушедшие с пары студенты.

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Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил о росте антисемитизма в стране.

Также министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что его пугают масштабы антисемитизма в стране.