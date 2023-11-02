Илон Маск предрек Украине поражение

Илон Маск согласен, что Киев не может одержать победу в конфликте, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

"К сожалению, этот анализ верный", - прокомментировал Маск в среду пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter), в котором он анализирует недавнюю статью в журнале The Time о Зеленском.

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"Это [информация источников в статье] подтверждает, что <...> Украина не может выиграть в конфликте. Более того, автор [статьи] идет еще дальше, описывая Зеленского как "оторванного от реальности" за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией <...>. Военные цели Украины нереалистичны", - написал Сакс.

Ранее Маск заявил, что западным странам следует прекратить бессмысленно жертвовать украинцами в конфликте с Россией, добиться мирного решения конфликта и восстановить нормальные отношения с Москвой.

В статье для The Time Саймон Шустер со ссылкой на людей из окружения Зеленского написал, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечается в статье, несмотря на неудачи на поле боя, убеждения Зеленского не изменились и он не намерен искать какого-либо мира, желая продолжать боевые действия.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 5 октября президент Владимир Путин, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков.

15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.