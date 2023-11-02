В Китае рассказали о страхе Зеленского из-за решений Запада

Из-за ситуации на Ближнем Востоке сбываются худшие опасения президента Украины Владимира Зеленского. Политик боится потерять внимание и деньги Запада, написал китайский военный писатель Чэнь Си в статье для портала Sohu.

Журналист отметил, что после эскалации палестино-израильского конфликта внимание Запада переключилось с Украины на Ближний Восток, и это напугало украинские власти.

«Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона», — подчеркнул Чэнь Си.

Соединенные Штаты при «самом пессимистичном развитии событий» может использовать эскалацию на Ближнем Востоке как шанс отстраниться от украинского конфликта, считает журналист.

По мнению писателя, «худшие опасения Владимира Зеленского сбываются». Также Чэнь Си напомнил, что новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что Конгресс рассмотрит отдельный законопроект о предоставлении американской помощи Израилю.