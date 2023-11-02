На Западе назвали причину большого числа погибших в Газе детей
Большое количество погибших детей в результате обострения конфликта в секторе Газа объясняется политикой ХАМАС по поощрению рождаемости, сообщает Economist.
По данным издания, огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что больше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд.
По данным Министерства здравоохранения Палестины, с 7 по 24 октября в анклаве были убиты 2 тысячи 900 детей, что составляет 40% от общего числа погибших палестинцев. Такой высокий показатель детской смертности в вооруженном конфликте объясняется «демографическими особенностями» региона и политикой ХАМАС. После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году ХАМАС стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе.
Хотя есть некоторые опасения, что эти цифры могут быть завышены (министерство здравоохранения находится в ведении ХАМАС, а президент США Джо Байден заявил, что он «понятия не имеет, что палестинцы говорят правду о том, сколько людей убито»), оценки министерства в целом оказались точными в предыдущих конфликтах.
Основой молодого общества является высокий уровень рождаемости, то есть количество детей, которые типичная женщина родит за свою жизнь. По данным Отдела народонаселения ООН, в 2021 году этот показатель на палестинских территориях, включая сектор Газа (общая численность населения 2 млн человек) и Западный берег (3 млн человек), составил 3,4. С 2017 по 2019 год Палестинское центральное статистическое бюро оценивало его на уровне 3,8. Подробные данные с разбивкой по Газе и Западному Берегу найти трудно. Но, по данным статистического бюро, рождаемость в секторе Газа в тот период составляла 3,9. Эти показатели намного выше, чем в соседних Израиле, Иордании или Египте, и сопоставимы с показателями в Гане или Конго, которые являются гораздо более бедными странами.