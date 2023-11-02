На Западе назвали причину большого числа погибших в Газе детей

Большое количество погибших детей в результате обострения конфликта в секторе Газа объясняется политикой ХАМАС по поощрению рождаемости, сообщает Economist.

По данным издания, огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что больше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, с 7 по 24 октября в анклаве были убиты 2 тысячи 900 детей, что составляет 40% от общего числа погибших палестинцев. Такой высокий показатель детской смертности в вооруженном конфликте объясняется «демографическими особенностями» региона и политикой ХАМАС. После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году ХАМАС стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе.

Хотя есть некоторые опасения, что эти цифры могут быть завышены (министерство здравоохранения находится в ведении ХАМАС, а президент США Джо Байден заявил, что он «понятия не имеет, что палестинцы говорят правду о том, сколько людей убито»), оценки министерства в целом оказались точными в предыдущих конфликтах.