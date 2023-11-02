Белый дом: власти США разработают стратегию по борьбе с исламофобией в стране

Администрация президента США Джо Байдена приступает к разработке первой в национальной истории стратегии по борьбе с исламофобией. Причиной называется тот факт, что исповедующая ислам и сикхизм часть населения США, а также выходцы из арабских стран долгое время подвергались дискриминации, сообщает РИА Новости.

© Evelyn Hockstein/Reuters

"Сегодня Байден и вице-президент Камала Харрис объявляют, что их администрация разработает первую в истории национальную стратегию по борьбе с исламофобией в США", — заявили в администрации американского президента.

Причиной для такого решения послужил тот факт, что исповедующая ислам и сикхизм часть населения США, а также выходцы из арабских стран, якобы, "слишком долго подвергались непропорционально большому числу нападок" на почве ненависти и другим проявлениям дискриминации, говорится в заявлении

Стратегию называют "новым шагом" в продолжение прошлогодней директивы президента Байдена о создании межведомственной группы для координации усилий правительства США по противодействию исламофобии, антисемитизму и дискриминации на территории страны. Между тем, популярность президента США Джо Байдена среди американцев арабского происхождения стала резко снижаться. После обострения ближневосточного конфликта президент США столкнулся с гневом многих американских арабов и мусульман.