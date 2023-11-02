В сенате США выступили за переговоры между Москвой и Киевом

«За последние два с половиной года эту границу пересекли более 2–300 000 жителей Ближнего Востока. Мы в беде, эта страна в беде. У нас будет 11 сентября каждый месяц, если мы не будем смотреть это, но Джо Байдену плевать. Его администрация спит за рулем», — подчеркнул законодатель.