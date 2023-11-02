В сенате США выступили за переговоры между Москвой и Киевом
В настоящее время настало хорошее время для начала переговоров между Москвой и Киевом, сообщает Fox Business со ссылкой на сенатора-республиканца от Алабамы Томми Табервилля.
Он является членом комитета Сената по делам вооруженных сил. Как считает законодатель, конфликт вокруг Украины очень дорого обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов, а потому «необходимо разобраться» с ним, потому что «уже сложилась патовая ситуация».
«Больших боев не будет. Нам нужно уладить этот конфликт. Это стоит дорого американским налогоплательщикам, а также уносит много жизней в Украине и России. Для этого нет никаких оснований», — сказал член комитета.
Парламентарий выступил в поддержку оказания помощи Израилю в его противостоянии палестинскому движению ХАМАС, зашедшему «слишком далеко». Табервилль считает, что Вашингтон должен помочь союзнику и «дать ему деньги», а также обеспечить собственную национальную безопасность.
Сенатор сделал ключевое различие: он также поддерживает защиту национальной безопасности самих Соединенных Штатов, предупредив, что конфликт в Израиле может стать предвестником нападений в Америке.
«За последние два с половиной года эту границу пересекли более 2–300 000 жителей Ближнего Востока. Мы в беде, эта страна в беде. У нас будет 11 сентября каждый месяц, если мы не будем смотреть это, но Джо Байдену плевать. Его администрация спит за рулем», — подчеркнул законодатель.