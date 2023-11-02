ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия "кровавой бойней". Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ.

"Сцены кровавой бойни, происходящие в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа <...>, ужасны", - говорится в заявлении.

При этом ЮНИСЕФ подчеркивает, что пока неизвестно, есть ли среди погибших дети.

"Эти нападения последовали за 25-дневными непрекращающимися бомбардировками, в результате которых, как сообщают, погибло более 3,5 тыс. детей <...>, более 6,8 тыс. детей получили ранения", - напоминает агентство.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя местной больницы информировал, что как минимум 80 человек погибли в результате удара израильской авиации по лагерю беженцев Джабалия, расположенному на севере сектора Газа. По его словам, большинство жертв - дети и женщины, сотни человек получили ранения. Точное число жертв неизвестно, так как многие еще находятся под завалами, уточняет телеканал.