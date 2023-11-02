Санду выступила за сохранение прямых выборов президента в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выступает за сохранение прямых выборов главы республики. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Журнал ТВ", комментируя предстоящую в 2024 году избирательную кампанию.

"Граждане хотят и должны иметь право выбирать президента самостоятельно", - сказала Санду, заверив, что "не планирует никаких изменений".

В период с 2000 по 2016 год президента Молдавии выбирали депутаты парламента. К всенародным выборам республика вернулась по решению Конституционного суда (КС), который признал реформу 2000 года некорректной. Изменение вызвало широкий резонанс и акции протеста оппозиции.

Как отмечают наблюдатели, возврат к выборам президента в парламенте, который контролирует учрежденная Санду Партия действия и солидарности, мог быть использован ею для удержания власти на фоне падения рейтинга.