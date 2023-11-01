Госдеп назвал условие для прочного мира между Израилем и Палестиной

Вашингтон полагает, что «двугосударственное» решение палестино-израильского конфликта обеспечит длительный и прочный мир в макрорегионе, рассказал на брифинге официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

США уверены в том, что это решение является единственно верным, подчеркнул чиновник.

Миллер пояснил, что с точки зрения Вашингтона, «палестинское движение ХАМАС не должно руководить территорией Газы, а Израиль не может оккупировать ее».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН заметил, что разрешение ситуации на Ближнем Востоке возможно только на основе принципа «два государства для двух народов».