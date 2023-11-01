Байден продлил действие санкций, введенных в связи с распространением ОМУ

Президент США Джо Байден продлил на год действие режима санкций в отношении иностранных граждан, а также стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, "распространение ОМУ и средств его доставки по-прежнему представляет исключительную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов".

"По этой причине объявленное исполнительным указом 12938 от 14 ноября 1994 года чрезвычайное положение относительно распространения ОМУ и средств его доставки должно продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2023 года", - заявил Байден.

Как следует из его заявления, чрезвычайное положение продлевается на год.

Указ 12938 был подписан 14 ноября 1994 года Биллом Клинтоном, который тогда был президентом США. Согласно этому документу, санкции вводятся в отношении иностранных граждан, которые оказывали помощь в использовании, разработке, производстве и хранении ОМУ. Указ также позволяет налагать рестрикции в отношении государств, которые использовали или готовятся использовать, а также занимаются разработкой, производством, хранением и пытаются получить ОМУ в нарушение международного права.