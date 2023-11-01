Вучич заявил, что Сербия «не откажется от своего европейского пути»
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не собирается «отказываться от европейского пути». Об этом сообщает ТАСС.
При этом Вучич подчеркнул, что одновременно с этим Сербия будет пытаться защищать свои хорошие отношения с Россией и Китаем.
«Мы считаем, что Сербия должна защищать свой европейский путь в большей или в такой же степени, как и свои традиционные отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Мы не должны, не хотим и не будем отказываться от европейского пути», — заявил он.
Ранее Вучич заявил, что вступлению Сербии в Евросоюз мешают антироссийские санкции и ситуация вокруг Приштины.
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