Кеннеди-младший летал в самолете миллиардера-педофила

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший попал в список пассажиров частного самолета миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Newsweek.

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Как пишет издание, представитель Кеннеди-младшего подтвердил, что политик в 1993 году летал на частном самолете Эпштейна из Нью-Йорка в Палм-Бич во Флориде, чтобы навестить свою маму на Пасху. Отмечается, что поездка состоялась благодаря тогдашней жене Кеннеди Мэри Ричардсон.

«Мэри, жена Кеннеди, и двое их детей находились на борту самолета. Мэри знала подругу Эпштейна Гислейн Максвелл, которая узнала, что они собираются на Пасху в Палм-Бич и предложила подвезти их семью», — заявил представитель.

В 2021 году ряд известных людей был назван среди пассажиров самолета Эпштейна, который часто использовался для перевозки гостей на частный карибский остров миллиардера Литтл-Сент-Джеймс. Boeing 727 получил в СМИ название «Экспресс Лолиты» после обвинений в его использовании для перевозки несовершеннолетних девочек. Эпштейн был осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девочек-подростков. Миллиардера задержали в 2019 году, но через несколько месяцев он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.