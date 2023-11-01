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В ООН рассказали, сколько иностранцев покинуло сектор Газа

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сектор Газа покинуло уже около 500 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

В ООН рассказали, сколько иностранцев покинуло сектор Газа
© globallookpress.com

«Как мы понимаем, порядка 500 обладателям паспортов иностранных государств было позволено покинуть (сектор Газа — прим. ред.)», — рассказал Дюжаррик во время брифинга.

Ранее Дюжаррик также заявил, что ООН не поддерживает насильственное переселение жителей сектора Газа в Египет.

«Мы однозначно высказываемся против насильственного массового перемещения людей. И точка», — заявил он в ответ на появившуюся информацию о том, что Израиль рассматривает возможность переселить более 2 миллионов жителей сектора Газа на Синайский полуостров.

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