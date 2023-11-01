В ООН рассказали, сколько иностранцев покинуло сектор Газа
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сектор Газа покинуло уже около 500 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.
«Как мы понимаем, порядка 500 обладателям паспортов иностранных государств было позволено покинуть (сектор Газа — прим. ред.)», — рассказал Дюжаррик во время брифинга.
Ранее Дюжаррик также заявил, что ООН не поддерживает насильственное переселение жителей сектора Газа в Египет.
«Мы однозначно высказываемся против насильственного массового перемещения людей. И точка», — заявил он в ответ на появившуюся информацию о том, что Израиль рассматривает возможность переселить более 2 миллионов жителей сектора Газа на Синайский полуостров.
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