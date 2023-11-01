Байден заявил, что граждане США смогут выезжать из Газы с 1 ноября

"Сегодня благодаря руководящей роли Америки мы обеспечили свободный выход из Газы раненым палестинцам и иностранцам. Мы ожидаем, что американские граждане выйдут сегодня (1 ноября - прим. ТАСС) и что в последующие дни еще больше человек смогут уехать", - написал американский лидер в социальной сети X (ранее Twitter). "Мы не прекратим работу по вывозу американцев из Газы", - заверил он.