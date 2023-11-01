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Белый дом считает ложью слова о получении Байденом "отмытых" денег из КНР

Представитель Белого дома Иан Сэмс в ответ на публикацию чека на 40 тысяч долларов на имя президента Джо Байдена заявил, что он предназначался для погашения долга. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белом доме рассказали о чеке на $40 тысяч на имя Байдена
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«Последняя публикация Комера является очередной выплатой долга, которая произошла, когда Байден не был ни в офисе (Белого дома. — «Газета.Ru»), ни кандидатом», — заявил Иан Сэмс.

Ранее надзорный комитет палаты представителей США сообщил о чеке, который выписан президенту Джо Байдену в Китае и представляет собой незаконно легализованные деньги. По словам Комера По, чек был выписан 3 сентября 2017 года от Сары Байден на имя Джо Байдена. В Белом доме пока не подтвердили подлинность чека.

До этого члены надзорного комитета палаты представителей США утверждали, что обнаружили принадлежащий президенту США Джо Байдену чек на получение $200 тысяч от своего брата Джеймса. По его словам, брат Байдена Джеймс получил деньги от американской медицинской компании Americore за поиск инвесторов с Ближнего Востока.

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