В Белом доме рассказали о чеке на $40 тысяч на имя Байдена

Представитель Белого дома Иан Сэмс в ответ на публикацию чека на 40 тысяч долларов на имя президента Джо Байдена заявил, что он предназначался для погашения долга. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Последняя публикация Комера является очередной выплатой долга, которая произошла, когда Байден не был ни в офисе (Белого дома. — «Газета.Ru»), ни кандидатом», — заявил Иан Сэмс.

Ранее надзорный комитет палаты представителей США сообщил о чеке, который выписан президенту Джо Байдену в Китае и представляет собой незаконно легализованные деньги. По словам Комера По, чек был выписан 3 сентября 2017 года от Сары Байден на имя Джо Байдена. В Белом доме пока не подтвердили подлинность чека.