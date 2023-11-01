Республиканцы обнаружили чек на имя Байдена, якобы связанный с китайской компанией

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США обнаружил чек на имя президента США Джо Байдена на $40 тыс., который якобы связан с китайской энергетической компанией CEFC. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении председателя комитета Джеймса Комера (республиканец от штата Кентукки).

По его словам, в 2017 году нынешний американский лидер получил с банковского счета своего брата Джеймса Байдена якобы "отмытые китайские деньги" в качестве "возврата займа" после получения им и сыном президента Хантером от CEFC около $1 млн в марте 2017 года. Комер утверждал, что таким образом нынешний президент "подверг себя в будущем шантажу" со стороны Пекина. Республиканцы пришли к такому заключению после изучения банковских документов брата и сына главы государства.

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"Помните, как Джо Байден сказал американскому народу, что его сын не зарабатывал деньги в Китае? Так вот он не только солгал <...> - выяснилось, что $40 тыс. отмытых китайских денег попали на банковский счет Джо Байдена в виде именного чека, - подчеркнул Комер в опубликованном в соцсети X (ранее Twitter) видео. - И у комитета по надзору он есть".

По его мнению, Байден "извлекал выгоду из теневой сделки своей семьи" с CEFC. Председатель комитета обвинил сына Байдена в вымогательстве средств у CEFC.

Официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс подверг критике выводы республиканца.

"Ложь и теории заговора Комера с каждым днем становятся все более бессмысленными", - написал он в соцсети X.

О расследовании республиканцев

В конце октября конгрессмены-республиканцы публично потребовали от Байдена разъяснить обстоятельства получения им в 2018 году чека на $200 тыс. от его брата, который в то время поддерживал деловые связи с компанией Americore. Комер уточнил, что получил банковскую информацию о "прямом платеже в размере $200 тыс. Джо Байдену от [его младшего брата] Джеймса и [супруги последнего] Сары Байденов". Как пояснили в данном комитете, Джеймсу Байдену в 2018 году выплатила $600 тыс. компания Americore. Она в то время была "оператором больниц" и сталкивалась с финансовыми трудностями. Как следует из опубликованных позднее документов, касающихся банкротства Americore, в компании поддерживали связи с Джеймсом Байденом, поскольку считали, что "его фамилия могла открывать двери". В фирме также полагали, что Джеймс Байден может содействовать получению "крупных инвестиций с Ближнего Востока, опираясь на политические связи".

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.