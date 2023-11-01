Прокуратура Болгарии призвала оспорить право собственности на Русскую церковь

Глава министерства регионального развития и благоустройства Болгарии Андрей Цеков заявил, что прокуратура страны призвала ведомство оспорить право собственности на Русскую церковь в Софии — храм святителя Николая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.

«Проверка прокуратуры установила, что есть основание оспорить в суде право собственности на храм», — заявил он.

Цеков также добавил, что для принятия решения министерству потребуется около месяца — за это время ведомство планирует изучить предоставленные прокуратурой документы.