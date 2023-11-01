Штайнмайер попросил прощения у танзанийцев

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетил с государственным визитом Танзанию. В Сонгеа (административный центр области Рувума) он попросил прощения за действия немецких колонистов, пишет РИА «Новости».

В ходе поездки политик встретился с потомками вождя Сонгеа Мбано, казненного в 1906 году.

«Я скорблю вместе с вами о вожде Сонгеа и других казненных», — отметил Штайнмайер.

Президент заметил, что преклоняется перед жертвами и желает попросить прощения за действия немецкой колониальной администрации.

Политик пояснил, что ему стыдно за действия солдат. Он добавил, что рад тому, что его пригласили в страну, несмотря на события прошлых лет.

Напомним, что в 2022-2023 годах страны глобального Юга начали борьбу с неоколониализмом со стороны европейских стран. В ряде республик произошли военные перевороты.