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Премьер Венгрии прибыл в Казахстан с официальным визитом

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Астану, где 2 ноября планирует обсудить расширение двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Казахстана.

Премьер Венгрии прибыл в Казахстан с официальным визитом
© РИА Новости

"В ходе переговоров с руководством Казахстана будут обсуждены вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

В аэропорту Астаны Орбана встретил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

1 ноября Казахстан с визитом посетил президент Франции Эмманюэль Макрон.