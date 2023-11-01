Западу стоит признать, что у Украины не осталось шансов на победу, написал в аккаунте в Twitter (X) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, пришло время сделать выводы и перестать снабжать Киев военной техникой и боеприпасами. В подтверждение своих слов политик привел сообщения западных СМИ, которые стали чаще упоминать провал Вооруженных сил Украины.

Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды! — написал Филиппо.

Ранее политик заявил, что поддержку Украины необходимо было прекратить после чествования эсэсовца в парламенте Канады. По его словам, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо изо всех сил пытаются убедить общественность в том, что не знали о прошлом приглаженного гостя.