Иордания отозвала своего посла в Израиле

Иордания решила немедленно отозвать своего посла в Израиле, сообщает Министерство иностранных дел королевства. Парламентская газета

Отмечается, что Иордания сделала это в знак выражения своей позиции, осуждающей израильские действия в секторе Газа, которые убивают невинных людей и вызывают гуманитарную катастрофу. Газета.Ru

Кроме того, глава МИД Иордании Аль-Сафади также потребовал от Тель-Авива не возвращать израильского посла в Иорданию. RT на русском