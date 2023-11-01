Северная Корея решила закрыть посольства по всему миру

Северная Корея хочет закрыть дипломатические представительства в Испании, Гонконге и ряде стран Африки, сообщает агентство Reuters. По его данным, при таком развитии событий в ближайшее время может закрыться 25% посольств КНДР в мире.

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Издание пишет, что на прошлой неделе северокорейские послы нанесли прощальные визиты руководству Анголы и Уганды. Эти страны с 1970-х поддерживали венное сотрудничество с КНДР, и закрытие посольств может обернуться «одним из крупнейших внешнеполитических потрясений КНДР за последние десятилетия». Это, по словам основателя аналитической структуры NK News Чада О’Кэрролла, отразится на возможностях Северной Кореи за рубежом. Причинами закрытия дипломатических представительств О’Кэрролл называет международные санкции и тенденции к отстранению КНДР от глобального сотрудничества.

Сейчас, по сведениям Министерства объединения Республики Кореи, у Пхеньяна есть официальные дипотношения со 159 государствами. Дипломатические миссии присутствуют в 53 странах.