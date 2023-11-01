В ООН назвали зверством удар Израиля по лагерю беженцев в Газе

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал зверством удар армии Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Об этом 1 ноября говорится в его заявлении по факту двухдневного визита в Израиль и на оккупированную палестинскую территорию.

Как писала «Парламентская газета», накануне Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. В Палестине заявили, что жертвами удара стали не менее 400 человек.

«Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», — цитирует РИА Новости сообщение.