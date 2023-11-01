В Грузии увидели фашистские оценки в словах Зурабишвили

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе назвал фашистскими заявления президента республики Саломе Зурабишвили о людях, говорящих по-русски, передает ТАСС. Ранее она рассказала, что что она раздражена тем, что у нее в стране есть люди, которые разговаривают «на языке врага».

Няня моих детей говорит по-русски. Она украинка, из Карпат. 10 лет она является членом нашей семьи и ее разговорным языком является русский, хотя за это время мы ее научили грузинскому. И сейчас выгнать нам ее из Грузии? <...> Что за фашистские оценки, — сказал Мдинарадзе.

Ранее, 1 ноября, интервью американскому CBS News Зурабишвили также заявила, что Россия в будущем может использовать релокантов в качестве инструмента для захвата страны. Она не исключила, что Москва под предлогом защиты своих граждан в Грузии объявит «полноценную войну». По ее словам, сейчас Москва ведет против Тбилиси «гибридную войну».

27 июля в порт Батуми прибыл лайнер из Сочи, на борту которого находились примерно 850 туристов из России. Это спровоцировало акции протеста среди населения. После того как корабль покинул морской причал города, местные жители начали исполнять гимн государства.