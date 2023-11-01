Замгенсека ООН назвал зверством удар по лагерю беженцев в Газе

ООН , 1 ноября. /ТАСС/. Удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа является очередным зверством в отношении жителей анклава. Об этом говорится в заявлении заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса .

"Десятки гражданских лиц были убиты в результате недавнего нападения на лагерь Джебалия. Это лишь одно из последних зверств, которое постигло жителей Газы, где боевые действия вступили в еще более страшную стадию со все более ужасающими последствиями", - указывается в сообщении.