Лидер ХАМАС Хания назвал Нетаньяху одной из причин конфликта

В ХАМАС назвали Нетаньяху одной из причин войны
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху является одной из причин обострения конфликта Палестины и Израиля, считает глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания.
В обращении, выдержки которого опубликовал Telegram-канал ХАМАС, Хания заявил, что Нетаньяху «возглавляет правую, расистскую и фашистскую группу и думает только о том, как спасти себя и свою семью от тюремного заключения и избежать ответственности, даже если это происходит за счет уничтожения всего региона», передает ТАСС.
Он отметил, что ХАМАС борется с неофашистами, «поддерживаемыми колониальными державами, которые попирают все ценности ради своих интересов и кровожадного менталитета».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну.