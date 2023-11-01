Лидер ХАМАС Хания назвал Нетаньяху одной из причин конфликта

В обращении, выдержки которого опубликовал Telegram-канал ХАМАС, Хания заявил, что Нетаньяху «возглавляет правую, расистскую и фашистскую группу и думает только о том, как спасти себя и свою семью от тюремного заключения и избежать ответственности, даже если это происходит за счет уничтожения всего региона», передает ТАСС.