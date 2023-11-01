В Италии подтвердили разговор Вована и Лексуса с премьером Мелони

Самозванец, выдававший себя за президента комиссии Африканского союза, смог добиться телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, признала пресс-служба Дворца Киджи. Об этом пишет РИА «Новости».

В пресс-службе отметили, что офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что пранкерам удалось ввести сотрудников в заблуждение.

Ранее российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) рассказали, что провели переговоры с Мелони от лица важного африканского чиновника.

В беседе премьер пожаловалась на глупую позицию стран Евросоюза, не желающих обсудить с Римом проблему мигрантов.

Кроме того, Мелони подчеркнула, что от конфликта на Украине «чувствуется сильная усталость со всех сторон».