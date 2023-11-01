В ВОЗ приветствуют решение Египта принять на лечение раненых из сектора Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала решение Египта принять на лечение раненых и больных из сектора Газа. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в Женеве.

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"ВОЗ приветствует решение Египта принять на лечение 81 раненого и больного из сектора Газа", - отметила организация.

Она напомнила, что "еще тысячи людей в секторе Газа продолжают нуждаться в срочном доступе к основным услугам в условиях нехватки лекарств, медицинских материалов и другой помощи, такой, как топливо, вода и продовольствие". В частности, более тысячи человек нуждаются в проведении почечного диализа, более 2 тыс. - в лечении рака. В секторе Газа насчитывается 45 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями и более 60 тыс. с диабетом.

"Эти пациенты должны иметь устойчивый доступ к лечению внутри Газы", - констатировали в ВОЗ.

Организация призвала срочно обеспечить доступ для гуманитарных грузов в сектор Газа, включая топливо, воду, продовольствие и медицинские материалы.

Ранее представитель администрации КПП "Рафах" с палестинской стороны сообщил, что 81 раненый будет доставлен 1 ноября на египетскую территорию из Газы через этот пограничный пункт.