Глава МИД ФРГ посетит Армению и Азербайджан

"Министр в пятницу утром отправится в Армению и Азербайджан. Сначала она прибудет в Ереван, где встретится с коллегой [Араратом] Мирзояном", - сказал представитель МИД. Также в программе Бербок посещение центра размещения беженцев из Нагорного Карабаха.