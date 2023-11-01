В правящей партии Грузии сочли фашистскими слова Зурабишвили о русскоговорящих

«Няня моих детей говорит по-русски. Она украинка, из Карпат. Десять лет она является членом нашей семьи и её разговорным языком является русский, хотя за это время мы её научили грузинскому. И сейчас выгнать нам её из Грузии?.. Что за фашистские оценки», — сказал Мдинарадзе журналистам, его слова приводит ТАСС.