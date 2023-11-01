CNN: граждане США могут покинуть сектор Газа позднее на этой неделе

Граждане США могут покинуть сектор Газа позже на текущей неделе, точный день, когда это может случиться, пока не определен. С таким заявлением выступил телеканал CNN со ссылкой на слова неназванного западного чиновника.

По его данным, американские граждане не смогут покинуть анклав в среду, поскольку они не включены в списки тех, кто получил разрешение на проход через КПП "Рафах".

Ранее в среду палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа через "Рафах". В этих списках находится около 430 человек, это граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Граждан США и РФ среди них не было.