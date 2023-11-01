Больше половины русскоговорящих немцев пожаловались на травлю

Более половины (63%) русскоговорящего населения Германии сталкивались с дискриминацией по национальному признаку после начала спецоперации на Украине и не ощущает себя в безопасности.

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в Telegram-канале Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

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По данным VADAR, чаще всего русофобия проявлялась в банковской сфере (об этом заявили 58% опрошенных), при взаимодействии с полицией (34%), а также в школах и других образовательных учреждениях (27%).

При этом русскоговорящие немцы, особенно дети и подростки, столкнулись с травлей не только в реальной жизни, но и в социальных сетях.

«Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) уверенно удерживает первенство в антирейтинге. Более 76% опрошенных сообщили о нападках на просторах этой соцсети платформы Meta, тогда как в Instagram* этот показатель составляет 48%, в X (Twitter) 26%», говорится в исследовании.

Больше половины 52% принявших участие в опросе русскоговорящих жителей Германии констатировали, что не чувствуют себя в стране в безопасности. Исследование проводилось по методике ривер-сэмплинг (riversampling), в нем приняли участие 1458 человек.

«Результаты шокировали даже нас самих (…) Исследование показало не только масштабы травли, преследований, но и то, насколько запуганными себя ощущают люди — беспомощными и бесправными до такой степени, что даже боятся обращаться за помощью», заявил председатель VADAR Ульрих Ойме.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

К апрелю того же года в Германии было зарегистрировано более 300 преступлений против лиц российского происхождения. В том числе фиксировались нападения на различные российские объекты и магазины. В частности, вандалы в Берлине нанесли надписи на здание «Российского дома науки и культуры», также известного как «Русский дом», и подожгли вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова.

Посол России и ФРГ Сергей Нечаев заявил, что в МИД Германии была направлена нота из-за дискриминации россиян по национальному и языковому принципу, также посольство открыло специальную SOS-линию.