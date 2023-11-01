Турция обвинила ЕС в препятствии переговорам по прекращению огня в Газе

«У нас очень активный дипломатический трафик с региональными странами для достижения прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации. Очень хотелось бы иметь аналогичный процесс с ЕС. Но ЕС не хочет слышать фразы "прекращение огня", не принимает обязательных мер по оказанию гуманитарной помощи», — обвинил Евросоюз министр.