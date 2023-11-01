В Минюсте Грузии рассказали, когда переведут Саакашвили из клиники в тюрьму
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переведут из клиники в тюрьму тогда, когда врачи дадут соответствующую рекомендацию.
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
«Решение об этом принимается не на основании визуального показателя, а в соответствии с рекомендациями врачей», — подчеркнул он при общении с журналистами.
Напомним, Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года и был арестован. Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по некоторым из них уже был осужден заочно.
В мае 2022 года его доставили в тбилисскую клинику из-за ухудшения состояния здоровья после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается в прямом эфире дистанционно.