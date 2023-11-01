В Минюсте Грузии рассказали, когда переведут Саакашвили из клиники в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переведут из клиники в тюрьму тогда, когда врачи дадут соответствующую рекомендацию.

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Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Решение об этом принимается не на основании визуального показателя, а в соответствии с рекомендациями врачей», — подчеркнул он при общении с журналистами.

Напомним, Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года и был арестован. Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по некоторым из них уже был осужден заочно.