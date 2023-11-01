Духовный лидер Ирана назвал конфликт на Ближнем Востоке "войной добра со злом"

"Это не война между Газой и Израилем, это война между добром и злом, война между верой и высокомерием. Конечно, высокомерие использует в этой войне военную силу, бомбардировки и преступления, но берегитесь, ведь сила веры с божьей помощью победит гордыню. Окончательная победа будет за народом Палестины и совсем скоро", - приводит его слова агентство IRNA.