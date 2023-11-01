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NYT: не менее четверти зданий повреждены в результате бомбардировок на севере Газы

Десятки тысяч построек в Газе, в том числе не менее четверти всех зданий в северной части анклава, оказались повреждены в результате бомбардировок израильской армией предполагаемых объектов радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских экспертов.

NYT: не менее четверти зданий повреждены в результате бомбардировок на севере Газы
© globallookpress.com

Согласно анализу спутниковых снимков, проведенному Джамоном Ван Ден Хоеком из Университета штата Орегон и Кори Шером из городского университета Нью-Йорка (CUNY Graduate Center), с 7 по 29 октября в Газе были повреждены или разрушены от 38 200 до 44 500 зданий. Исследователи отмечают, что наибольший ущерб был нанесен территориями к северу от столицы анклава, где было повреждено не меньше четверти всех построек. Всего в Газе повреждено или разрушено около 14% зданий.

Анализ экспертов также показал, что израильские военные продолжают наносить удары по южной части сектора Газа, после того как они возобновили предупреждения о необходимости перемещения туда гражданского населения с севера.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав сектора Газа сообщил 30 октября, что число погибших в анклаве после начала 7 октября очередной эскалации на Ближнем Востоке возросло до 8 306. По его сведениям, среди жертв 3 457 детей и 2 136 женщин. В общей сложности не менее 21 048 человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе и стал наносить ответные удары по целям радикалов в палестинском анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.