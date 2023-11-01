Президент ФРГ принес извинения жертвам колониализма в Танзании

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес официальные извинения народу Танзании за преступления, совершенные колониальными силами в начале XX века. Об этом он заявил на встрече с потомками жертв восстания 1905-1907 годов "Маджи-Маджи".

"Я преклоняюсь перед жертвами немецкого колониального правления. И как президент Германии я хочу попросить прощения за то, что немцы сделали с вашими предками", - говорится в стенограмме выступления, опубликованной на сайте президента.

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Он отметил, что в Германии мало знают о колониальной истории, но если бы узнали, были бы "потрясены масштабами жестокости немецких колониальных сил".

"Мне стыдно за то, что немецкие колониальные солдаты сделали с вашим предком и его товарищами-воинами", - сказал президент, имея в виду вождя Сонгеа Мбано, предводителя освободительного восстания, обезглавленного немецкими военными.

Ранее сообщалось, что Танзания и Германия готовы начать переговоры по вопросам, связанным с колониальным периодом и действиями администрации Германской Восточной Африки, включая возвращение вывезенных в Европу человеческих останков. По данным вещательной корпорации Би-би-си, в музеях и частных коллекциях Германии сейчас находятся более 200 останков танзанийцев, в основном черепа, которые были вывезены в начале XIX века с территории современной Танзании.

В Германии утверждают, что они были доставлены из Африки для научных исследований. Однако в Танзании считают, что в основном в Германию везли останки казненных участников восстаний против колониальных властей, в том числе череп вождя Сонгеа.

В 1891 году на большей части современной Танзании была создана колония - Германская Восточная Африка. Через 14 лет началось восстание "Маджи-Маджи", которое было подавлено германской администрацией два года спустя. С поражением Германии в Первой мировой войне бывшая Германская Восточная Африка перешла под опеку Великобритании.