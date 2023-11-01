Президент Филиппин заявил о сверхъестественных явлениях во дворце отца

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что сталкивался со сверхъестественными явлениями в президентском дворце, когда был ребенком. Как сообщает РИА Новости, в своем видео-блоге по случаю прошедшего Хэллоуина он рассказал, что видел самостоятельно движущиеся предметы и «приведений».

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Нынешнему президенту Филиппин было 7 лет, когда он переехал в старинный дворец после прихода к власти его отца, Фердинанда Маркоса. Необычные явления зачастую происходили ночью. Маркос-младший рассказал, что в детстве он вместе с друзьями «охотился на приведения» во дворе дома.

«Один из приятелей собирался открыть туалет, но до того, как он взялся за ручку двери, она сама распахнулась. Мы закричали», — рассказал президент, добавив, что после этого они включили свет и громкую музыку, чтобы не бояться.

Также Маркос-младший вспомнил, что видел, как перемещались стулья и качалась люстра. Его не покидало чувство, что за ним кто-то следит. Он считает, что качающуюся люстру можно бы было объяснить землетрясением, однако качалась только она — остальные предметы оставались неподвижны.