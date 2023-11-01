Депутат Рады обвинил Зеленского в масштабной коррупции

«Отправлять ручных ГБРовцев с обысками для того, чтобы найти это доверие, надо не ко мне или не к кому-то другому, эти обыски должны проходить у тех, кто с помощью Зеленского и офиса президента организовал масштабнейшую в условиях войны коррупцию, которая позорит Украину на весь мир», — заявил он.