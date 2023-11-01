СМИ: Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) готова рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, однако киевским властям не стоит рассчитывать на ускоренную процедуру рассмотрения заявки. Об этом со ссылкой на европейскую версию газеты Politico пишет ТАСС.

В конце февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. В начале 2023 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве разработали «плотный двухлетний график» для вступления страны в Евросоюз.

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В июне Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении к ЕС.

Осведомленные источники газеты отметили, что 8 ноября ЕК опубликует отчет, в котором порекомендует «начать переговоры о принятии [в состав сообщества] Украины и Молдавии», приведя при этом ряд «технических оговорок», в том числе обратив внимание на вопросы о независимости судебной власти, защиты прав меньшинств и борьбы с коррупцией.

При этом источники газеты указывают, что эти оговорки будут «существенными» и не первым случаем, когда «Брюссель скрывает за маской технических деталей большие политические последствия».

Также издание цитирует обращение министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок к главам внешнеполитических ведомств стран ЕС и государств-кандидатов на вступление, в котором отмечается, что ни одна заявка «не может быть рассмотрена в ускоренном режиме».

По мнению газеты, такое заявление можно расценивать как «опровержение» слов главы Евросовета Шарля Мишеля, который призвал принять Украину в состав Евросоюза до 2030 года.