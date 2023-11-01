МИД Израиля отреагировал на разрыв отношений со стороны Боливии

Министерство иностранных дел Израиля осудило Боливию за "поддержку терроризма и капитуляцию перед террором" и Ираном после решения боливийского правительства разорвать дипломатические отношения с еврейским государством из-за событий в секторе Газа. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД еврейского государства Лиор Хайат.

"Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране. Израиль осуждает поддержку Боливией терроризма и ее подчинение иранскому режиму", - написал Хайат на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Представитель МИД Израиля подчеркнул, что, "делая этот шаг, правительство Боливии идет рука об руку с террористической организацией ХАМАС, которая убила более 1,4 тыс. израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков". Вместе с тем, Хайат отметил, что "после смены правительства в Боливии отношения между странами (Израилем и Боливией - прим. ТАСС) оказались лишены содержания".