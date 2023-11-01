СМИ: в Британии в McDonald's запустили мышей в цветах палестинского флага

В двух ресторанах быстрого питания McDonald's в Бирмингеме выпустили мышей в рамках пропалестинской акции. Об этом сообщила газета The Daily Mail. По ее данным, десятки грызунов были окрашены в цвета палестинского флага.

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Как пишет издание, акция протеста связана с предоставлением McDonald'sвоеннослужащим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) тысяч бесплатных обедов. Владелец израильской франшизы McDonald'sОмри Падан заявил о пожертвовании 4 тыс. обедов ежедневно силам безопасности, медицинским работникам и жителям пострадавшего региона. Кроме того, компания предложила скидку 50% сотрудникам служб безопасности и спасателям в любом из 220 ресторанов McDonald'sпо всему Израилю.