Израиль заявил Турции о непричастности к удару по турецкой больнице

Израиль заявил Турции о непричастности к атаке на турецко-палестинскую больницу дружбы в Палестине, Тель-Авив начал расследование инцидента. Об этом пишет Hürriyet, ссылаясь на источники.

По данным издания, в ночь на 30 октября израильские силы нанесли удар по учреждению, были сильно повреждены третий и последний этажи, разрушены электромеханические системы. До этого больница была эвакуирована, поэтому обошлось без жертв.

«Израильские официальные лица сообщили Турции, что "мы не осуществляли бомбардировку, мы начали расследование этого нападения". Однако источники утверждают, что Турция слабо ожидает результатов этого расследования, отражающих истину», — отмечается в материале.