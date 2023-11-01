Первые иностранцы перешли КПП между сектором Газа и Египтом
Ранее Египет разместил танки и бронемашины возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Отмечается, что «Рафах» — это единственный пограничный переход между Египтом и Газой. Lenta.ru
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в минувший вторник заявил, что страна перешла к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС. По его словам, израильская армия размеренно проводит вторжение в сектор Газа, постепенно добиваясь видимого прогресса. Вечерняя Москва
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