КПП «Рафах» стали пересекать первые иностранцы
Первая группа иностранцев начала пересекать контрольно-пропускной пункт «Рафах», находящийся между сектором Газа и Египтом. Об этом сообщает The Guardian.
«Первые иностранцы покидают Газу и едут в Египет через пункт «Рафах», — пояснили в издании.
В ролике с контрольно-пропускного пункта «Рафах» видно, как люди и автомобили начали проезжать через КПП.
В результате первые иностранные граждане и обладатели двойных паспортов смогли выехать через контрольно-пропускной пункт в Египет.
До этого ХАМАС заявил, что помощь Газе должна регулярно поступать через КПП «Рафах». В палестинском движении отмечали, что в помощи нуждаются все районы сектора Газа — и север, и юг. Достигнута договоренность о въезде 20 грузовиков с гуманитарной помощью.
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